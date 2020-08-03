Türkiye’ye mesaj!

2011 ‘Eurovision Şarkı Yarışması’nda San Marino’yu ‘Stand By’ isimli parçayla temsil eden İtalyan şarkıcı Senhit, Instagram’dan sevenlerine seslendi. Sözlerine Türkçe “Merhaba Türkiye” diye başlayan Eritre kökenli sanatçı, 2021’de Rotterdam’da gerçekleşecek ‘Eurovision’da, ülkemize 2003’te birinciliği getiren Sertab Erener’in ‘Everway That I Can’ eserini söyleyeceğini ve bu durumdan heyecan duyduğunu belirtti.