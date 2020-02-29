‘Türkiye’yi daha ileri taşımayı hedefliyoruz’

Altı yıl Harvard Tıp Fakültesi’nde doktora üstü ihtisas yapan Serdar Uysal, enstitü kurmak ve hayalindeki teknoloji start up’ını hayata geçirmek için Türkiye’ye geri döndü.



Bu kapsamda Bezmialem Üniversitesi Yaşambilimleri ve Biyoteknoloji Enstitüsü’nün kuruluşunda görev alan iş insanı, Monik İpekel, Gülay Kamaz, Serap Sarı, Reyhan İpekel ve Ece Kıral’ın da aralarında yer aldığı ünlü isimlerle bir araya geldi. Türkiye’de ilk kez yerli endüstriyel enzimi üretmeyi başardığını belirten Uysal, “Hedefim, ülkeme biyoteknoloji alanında yetkinlik kazandırmak. 20 yıl sonranın teknolojisini yerli olarak inşa etmek. İkincisi, bugün ithal ettiğimiz ve cari açığımıza katkı veren patenti bitmiş ürünleri üretmek. Buna bağlı olarak istihdam kaynağı yaratarak ülkemizi daha ileri taşımayı hedefliyorum.









Böylece Türkiye, katma değerli ürün üretiminde ve çok önemli bir alanda dikey derinleşme imkanina sahip olmuş olacak” diyerek duygularını ifade etti.





