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16.11.2020 - 18:36 |

Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filmi konusu ve oyuncu kadrosu! Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filmi kaç yılında çekildi?

Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filminde Fatih Sultan Mehmet'in Balkanlar'daki zulme engel olmak için en seçkin birlikleri Akıncıların hikayesi filmde konu alınıyor. İstanbul'un fethinin ardından gözünü Roma'ya diken Fatih'in Avrupa'daki ilerleyişini durdurmak isteyen Sırp Kralı Lazar, Papa ile ittifak kurar. Fatih'e ölümüne bağlı olan Akıncılar buna engel olabilecek midir. İşte Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filmi konusu ve oyuncu kadrosu! Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filmi kaç yılında çekildi?
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Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filmi bu akşam TV ekranında yeniden izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerinde Emre Kıvılcım, Levent Özdilek, Ece Çeşmioğlu, Ebru Özkan, Seray Kaya gibi isimlerin yer aldığı Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filminde Fatih'in Avrupa'daki ilerletişinin ardından Sırp Kralı Lazar buna engel olabilmek için Papa ile ittifak kurar ve Balkanlar'da bir zulme başlar. Fatih'e ölümüne bağlı olan Akıncılar bu zulme karşı koymak için harekete geçer. İşte Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

TÜRKLER GELİYOR: ADALETİN KILICI FİLMİNİN KONUSU

Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı, Balkan coğrafyasındaki zulmün önüne geçmek için zorlu bir mücadeleye girişen Fatih Sultan Mehmet’in seçkin savaşçı birliği Akıncıların hikayesini konu ediyor. Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'un fethinin ardından rotasını Roma'ya çevirir. Ancak bu sırada Sırp kralı Lazar, Fatih Sultan Mehmet'in Avrupa'daki kararlı ilerleyişinin önüne geçmek ister. Fatih Sultan Mehmet’e ölümüne bağlı olan Akıncılar, Osmanlılara karşı Katolik dünyası ve Papa ile ittifak kuran, Balkan coğrafyasında büyük bir zulme neden olan Lazar'ın planını bozmak için, harekete geçer. Fatih'in Akıncıları, hak ve adaleti sağlamak ve yaşanan zulme dur diyebilmek için zorlu bir mücadeleye girişir.

TÜRKLER GELİYOR: ADALETİN KILICI FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

– Emre Kıvılcım
– Ece Çeşmioğlu
– Levent Özdilek
– Ebru Özkan
– Seray Kaya
– Serdar Gökhan

Mustafa Topaloğlu taburcu olduKatıldığı canlı yayın sonrası kalp krizi geçiren 63 yaşındaki türkücü Mustafa Topaloğlu, yoğun bakıma kaldırılmıştı. Yoğun bakımdaki tedavisinin ardından odaya alınan Topaloğlu, sevenleri için hasta yatağında, "Duyarlılığınıza minnettarım. Gayet iyiyim. Sadece 1-2 gün hastanede kalacağım" demişti. İkinci kez kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu taburcu oldu.
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Cadde Yazarları

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