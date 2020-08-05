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05.08.2020 - 16:53 |

Türkücü Ceylan bambaşka biri oldu

Son hali Elçin Sangu'ya benzetilen Ceylan'ın yeni paylaşımına bazı takipçileri 'Yılların eskitemediği güzellik' şeklinde yorum yaptı.

Türkücü Ceylan bambaşka biri oldu
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Bir zamanlar 'Küçük Ceylan' olarak tanınan Ceylan Avcı, son sosyal medya paylaşımıyla konuşuluyor.

Ünlü şarkıcı son halini gösteren bir selfie pozunu Instagram sayfasında paylaştı. Yüzünde çok sayıda estetik operasyon olan Ceylan'ın saçlarını iki yandan ördüğü fotoğraf takipçileri tarafından çok sayıda beğeni aldı.

Ceylan daha önce de Elçin Sangu'ya benzetilmiş ve bu benzetme karşısında sessiz kalmamıştı. Ceylan Sangu'ya benzemek için çaba sarf etmediğini söylemişti.

Türkücü Ceylan bambaşka biri oldu

Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner’in ‘apaçi dansı’Oyuncu çift Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner, yaptıkları sosyal medya paylaşımları ile de kendilerinden söz ettirmeyi başarıyor.
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Cadde Yazarları

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