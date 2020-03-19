Turneyi ertelediler

The Rolling Stones, koronavirüs salgını nedeniyle Kuzey Amerika turnesini şimdilik iptal ettiğini açıkladı. 15 günlük No Filter Turnesi’ni ertelediklerini, sosyal medya hesaplarından duyuran grup, “Bu nedenle büyük hayal kırıklığına uğradık. Tüm hayranlarımız adına üzgünüz ama bu dönemde sağlık ve güvenlik, herkesin önceliği... Birlikte bunun üstesinden geleceğiz, umarız yakın bir zamanda görüşürüz” diye yazdı. 8 Mayıs’ta San Diego’dan başlaması planlanan turne, 9 Temmuz’da Atlanta’da sona erecekti.