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29.01.2021 - 07:00 |

Turnuva heyecanı

Şahinler Holding’in turizm yatırımı Club Megasaray Otel’in ev sahipliğinde gerçekleşen ‘ATP Challenger Turnuvası’ heyecanı, Megasaray Tenis Akademi’de yaşanıyor.

Turnuva heyecanı
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Şahinler Holding’in turizm yatırımı Club Megasaray Otel’in ev sahipliğinde gerçekleşen ‘ATP Challenger Turnuvası’ heyecanı, Megasaray Tenis Akademi’de yaşanıyor. Milli sporcularımızın da ter döktüğü organizasyonun basın toplantısı, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, turnuva direktörü Barış Şahin ve milli tenisçi Marsel İlhan’ın katılımıyla gerçekleşti. Kemal Şahin, “Türk tenisinin gelişmesi, yetenekli oyuncuların keşfedilmesi için uygun koşulları sağlamak en önemli amacımızdır” dedi.

Alişan kuliste kurşun döktürdüŞarkıcı Alişan, sunuculuğunu yaptığı sabah program sonrası kuliste kurşun döktürdü. 'Gözünüz çıksın' diyen Alişan, o anları sosyal medyadan paylaştı.
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Cadde Yazarları

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