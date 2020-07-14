Tuvana: Senin hayat sınıfında tekrara düşmeliyim

Sosyal medya hesapları üzerinden ünlü isimlerin birbirlerinin doğum gününü kutlamasına alıştık. Bu kutlamaların bir benzerini de oyuncu Tuvana Türkay usta isim Selçuk Yöntem için yaptı.

ÖNCE PAYLAŞTI, SONRA KALDIRDI

Birlikte çekilmiş bir karelerini paylaşan Türkay, altına da “Senin hayat sınıfında tekrara düşmeliyim. Tekrar tekrar okumalıyım bütün kalbinden geçenleri. Hiç ilerlemiyor gibi görünen bir yol olmalısın sen, her cümlenle etrafını çiçeklendirdiğin. Hiç bir cümlemizin, hissimizin boşluğa düşmediği, gülüşümüzün eksilmediği güzel günlere, nice yaşlara Selçuk Yöntem” notunu düştü.

Ancak Tuvana kısa bir süre sonra bu paylaşımı kaldırdı. Magazin gündemine bomba gibi düşen Tuvana Türkay ile Selçuk Yöntem arasındaki aşk iddiaları gündeme oturdu.

Yöntem ise yeni yaşına dair şu sözleri paylaştı:

"Doğum günlerini çok severim. İnsanın kendini bir şey zannettiği çok güzel gündür. Dostlarla, sevdiklerimle paylaştığım önemli bir gündür. Kutlayan herkese teşekkür ederim."

Oyuncu Selçuk Yöntem, bale sanatçısı Cihan Yöntem ile 1987 yılında nikah masasına oturdu. Çiftin Iraz Yöntem adında bir kızları var.