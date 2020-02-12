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12.02.2020 - 07:00 |

Üç sergi tek açılış

İstanbul’un her geçen gün artış gösteren kültür ve sanat hayatında düzenledikleri etkinliklerle adından söz ettiren 12. Uluslararası 360 Dereceden Aşk Festivali bünyesindeki son etkinlik, 42 Maslak’ta gerçekleşti.

Üç sergi tek açılış

İstanbul’un her geçen gün artış gösteren kültür ve sanat hayatında düzenledikleri etkinliklerle adından söz ettiren 12. Uluslararası 360 Dereceden Aşk Festivali bünyesindeki son etkinlik, 42 Maslak’ta gerçekleşti. ‘Üç Sergi Tek Açılış’ adındaki organizasyonda, ‘Yüz Yüze-Otoportre Sergisi’, ‘Hatıra-Fotoğraf Sergisi’ ve ‘Walk in My Shoes-Karma Sergi’, sanatseverlerle buluştu. İş, sanat ve cemiyet hayatından çok sayıda ismin katıldığı açılışta, festival kurucusu ve küratör Işık Gençoğlu ile mekanın sahibi Erol Özmandıracı’nın konuşmaları, ilgi gördü.

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