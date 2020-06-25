Ücretsiz sahne

Aslı Hünel, eşi Savaş Yurtsever’le çıktığı Bodrum tatilinde, dostları Azka Otel’in patronu Bülent Kaya’yı ziyaret etti. Kaya’dan otelinde çıkması için sahne teklifi alan şarkıcı, “Sadece tek bir şartla, para istemiyorum. Orkestra ve çevremizdeki çalışanlar da bu sayede ekmek yemiş olur. Onlar için bedava sahne alırım” diye konuştu.