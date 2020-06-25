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25.06.2020 - 07:00 | | ALİ KESER

Ücretsiz sahne

Aslı Hünel, eşi Savaş Yurtsever’le çıktığı Bodrum tatilinde, dostları Azka Otel’in patronu Bülent Kaya’yı ziyaret etti.

Ücretsiz sahne
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Aslı Hünel, eşi Savaş Yurtsever’le çıktığı Bodrum tatilinde, dostları Azka Otel’in patronu Bülent Kaya’yı ziyaret etti. Kaya’dan otelinde çıkması için sahne teklifi alan şarkıcı, “Sadece tek bir şartla, para istemiyorum. Orkestra ve çevremizdeki çalışanlar da bu sayede ekmek yemiş olur. Onlar için bedava sahne alırım” diye konuştu. 

 

Murat Dalkılıç'tan sevgilisi Hande Erçel'e masaj!Şarkıcı Murat Dalkılıç yaptığı jestlerle sevgilisi Hande Erçel'e olan aşkını her fırsatta gösteriyor. Son olarak dizi setine ziyarette bulunan şarkıcı, sevgilisi Hande Erçel'e makyaj yapılırken o da masaj yaptı.
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Cadde Yazarları

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