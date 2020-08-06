'Ufuk Bayraktar sete alkollü geldi’ iddiası!

Sinema ve televizyon meslek örgütleri, Alev Ünal Nayır ve Metin Tektaş’ın yanında olduklarını belirten bir açıklama yayınladı:

“Ufuk Bayraktar, Metin Tektaş ve Alev Ünal Nayir’e ağır küfürler ederek, tehditte bulunmuş ve saldırmıştır. Yaşanan olay sonrası meslektaşlarımız, can güvenlikleri kalmadığı için işten ayrılmak zorunda kalmıştır. Olay anında, setteki çalışanlar tarafından alkollü olduğu söylenen Ufuk Bayraktar’ın daha önce de sete alkollü geldiği için sahnesinin çekilemediği ve bu nedenle yardımcı yönetmene ağır küfürler ettiği bilinmektedir. Sendikalar olarak set emekçilerinin maruz bırakıldığı hukuk dışı her türlü davranışın topyekün karşısında duracağız. Mobbinge, hakarete, taciz ve şiddete karşı dayanışmayı büyüterek, yasalardan aldığımız güçle cevap vereceğiz.”