MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Uğur Akkuş ve Kerimcan Durmaz arasında gerginlik!
27.07.2020 - 09:22 |

Uğur Akkuş ve Kerimcan Durmaz arasında gerginlik!

Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş ile sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz arasında gerginlik yaşandı. Durmaz arabasını getiren valeye bağırınca iş insanı, “Sen kimsin? Adam gibi konuş” diyerek fenomenin üzerine yürüdü.

Uğur Akkuş ve Kerimcan Durmaz arasında gerginlik!
ABONE OL

Olay, geçtiğimiz aylarda Trump Towers binasında yaşandı.

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, rezidansın valesinden aracını istedi. Görevli kişi arabayı geç getirince sosyal medya fenomeni bağırmaya başladı. O esnada, orada bulunan Uğur Akkuş ise “Sen kimsin, adam gibi konuş” diyerek Durmaz’a tepki gösterdi.

Durmaz’ın üzerine yürüyen iş insanını güvenlik görevlileri engelledi. Kısa süreli gerginliğin ardında ünlü fenomen, oradan uzaklaştı.

(Hürriyet)

Magazin Haberleri Bülteni (27 Temmuz 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Güle güle oturun daveti

Güle güle oturun daveti

Özel çalışma

Özel çalışma

Tatil molası

Tatil molası

Hızlı alışveriş

Hızlı alışveriş

Sıradaki Haber