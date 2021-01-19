Uğur Güneş iki ayda 10 kilo verdi

'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde canlandırdığı ‘Yılmaz’ karakteriyle büyük beğeni toplayan Uğur Güneş, sürpriz bir projeyle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Önümüzdeki sezon yayınlanacak iddialı bir dizi projesinden gelen teklife “evet” diyen ünlü oyuncu, rolü için sıkı bir hazırlık sürecine girdi.

Kendisine özel hazırlanmış spor ve beslenme programına harfiyen uyan Güneş, hem iki ayda 10 kilo verdi hem de kaslı bir vücuda sahip oldu.