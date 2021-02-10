Uğur Güven bu kez selam verdi

Ece Sükan ile geçtiğimiz aylarda ilişkisini sonlandıran Uğur Güven, Brezilyalı model Carla Araujo ile yeni bir aşka yelken açmıştı. İkili, geçtiğimiz günmlerde Bebek sahilinde objektiflere takılmıştı. Tıkanan trafikte ilerleyemeyen iş insanı, fotoğraflarının çekilmesine bir hayli sinirlenmişti. Güven, “Neden çekiyorsunuz şimdi? Çekmeyin” diye serzenişte bulunmuştu. Carla Araujo ise rahat tavırlarıyla dikkat çekmişti.





Brezilyalı sevgilisi Carla Araujo ile Bebek sahili boyunca yürüyüş yapan Uğur Güven, fotoğraflarını çeken muhabirlere kızmak yerine bu kez selam vermeyi tercih etti.