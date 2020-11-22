Uğur Yılmaz Deniz neden diskalifiye edildi? MasterChef Uğur Yılmaz Deniz kimdir, nereli? Uğur Yılmaz Deniz kaç yaşında?

Uğur Yılmaz Deniz adlı yarışmacı, 2020 Masterchef Türkiye lezzet yarışmasında, Mehmet, Somer ve Danilo şeflerin başarılı bulduğu isimler arasında yer alıyordu. Yarışmacının yaklaşık 7 yıl önce yaptığı paylaşımlar nedeniyle yarışmadan diskalifiye edildiği öğrenildi. Konu hakkında Acun Ilıcalı, yine sosyal medyadan açıklama yaparak kullanıcıları bilgilendirdi. İşte, Uğur Yılmaz Deniz hakkında detaylar...

MASTECHEF UĞUR NEDEN DİSKALİFİYE EDİLDİ?

MasterChef Uğur'un, yıllar önce çeşitli tanıdık isimler ve farklı konularda uygun olmayan sözler içeren paylaşımlar yapması nedeniyle MasterChef Türkiye yarışmasındaki macerası son buldu. Konu hakkında Acun Ilıcalı, ''Uğur Yılmaz Deniz isimli yarışmacının sosyal medyada kullandığı terbiye sınırlarını aşan paylaşımları nedeniyle Masterchef yarışmasıyla ilişiği kesilmiştir." ifadelerine yer verdi.

UĞUR YILMAZ DENİZ KİMDİR?

26 yaşındaki Uğur Yılmaz Deniz’in iki kardeşi bulunuyor. Aşçılığa isteyerek başlamadığını ancak sonrasında bunun tutku haline geldiğini belirten Uğur Yılmaz, ilk iş tecrübesini küçük bir restoranda kazandı. Çalıştığı yerden ayrılıp İl Riccio Bodrum’da göreve başladı. Orada 7 İtalyan şef ile birlikte çalışma şansını yakaladığını ifade eden Uğur Yılmaz Deniz, iş hayatına cruise gemisi olan Mein Schiff 2’de devam ederek tecrübelerine bir yenisini daha eklemiştir.

6 aylık serüvenin ardından Türkiye’ye dönen Uğur Yılmaz Deniz, Kıbrıs Elexus Hotel’de işe başlamış fakat orada bilgilerinin köreldiğini fark eden Deniz, Katar’da çalışmaya karar vererek 2 sene boyunca orada aktif olarak mesleğini icra etmiştir.MasterChef 2020’nin kadrosunda yer almaya hak kazanan Uğur Yılmaz Deniz, yarışmaya katılmayı çok istediğini ve kadroda yer aldığı için çok mutlu olduğunu ifade etmiştir.