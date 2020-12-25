Uğurkan Erez, Bahar Candan'a sinirlenip stüdyoyu terk ediyor

Doya Doya Moda yarışmasının jüri üyeleri arasında yer alan Uğurkan Erez bugün Bahar Candan'a sinirlenip stüdyoyu terk ediyor. Yarışmacıların haftanın finalinde Ben Senim adlı konsepte uygun olarak birbirlerini taklit edeceği yarışmada Bahar Candan'ın yaptığı şaka nedeniyle jüri üyelerinden ağır eleştiriye maruz kalıyor. Yarışmacılardan Ceren bu şakanın ardından gözyaşlarına hakim olamazken jüriden izin alarak stüdyodan ayrılmak istediğini ifade ediyor

UĞURKAN EREZ STÜDYOYU TERK EDİYOR

Doya Doya Moda'da yarışmanın jüri koltuğunda oturan Uğurkan Erez, Bahar Candan'ın şakasının ardından sinirlenip stüdyoyu terk ediyor. Uğurkan Erez stüdyoyu terk ederken bu sahneden indikten sonra gelirim açıklaması ile Bahar Candan'a tepkisini ortaya koyuyor.