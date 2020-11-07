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07.11.2020 - 08:58 |

Ümit Aslan velayet davasını kaybetti!

İş insanı Ümit Aslan, oyuncu Ceren Hindistan’a iki yıl önce İstanbul Anadolu Aile Mahkemesi’ne başvurarak kızı Arya Rima’nın velayetini almak için dava açtı.

Ümit Aslan velayet davasını kaybetti!
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Hürriyet'in haberine göre; Ümit Aslan, avukatıyla mahkemeye sunduğu dilekçede, çocuğa 2017 tarihinde böbrek tümörü teşhisi konduğunu belirterek Ceren Hindistan’ın kızına bakamadığını iddia etti.

Davaya avukatı Levent Karakoç aracılığıyla cevap veren oyuncu, iddiaların gerçek dışı olduğunu söyledi. İki yıldır devam eden dava sonucunda mahkeme Ümit Aslan’ın velayetin değiştirilmesi talebini reddetti. Mahkeme her ayın belli günleri ve dini bayramlarda çocuğun babayla görüşmesine izin verdi.

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