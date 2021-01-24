Ãœmit Erdim: BÃ¶yle bir durumla ilk kez karÅŸÄ±laÅŸtÄ±m, ÅŸikayetÃ§iyim

Ãœmit Erdim, arkadaÅŸÄ±nÄ±n hatÄ±rÄ± iÃ§in Kayseri'de yeni aÃ§Ä±lan bir waffle kafenin sosyal medya reklamÄ± iÃ§in mutfaÄŸa girdi. Erdim, bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerin sosyal medya sayfalarÄ±nda yayÄ±nlanmasÄ± iÃ§in onay verdi.

Ä°ddiaya gÃ¶re; iÅŸletme sahibi Adnan U. bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler Ã¼zerinde montaj yapÄ±p Kayseri HavalimanÄ± giriÅŸindeki dev billboardda izinsiz olarak kullandÄ±. Ãœmit Erdim'in ÅŸikayeti Ã¼zerine iÅŸletme sahibi Adnan U. hakkÄ±nda "Ã–zel hayata iliÅŸkin gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ ve sesleri ifÅŸa etmek" suÃ§undan dava aÃ§Ä±ldÄ±.Â

"BENÄ°M DE HABERÄ°M YOKTU"

Ä°stanbul 52. Asliye Ceza Mahkemesinde gÃ¶rÃ¼len duruÅŸmaya, ÅŸikayetÃ§i Ãœmit Erdim ve tutuksuz sanÄ±k Adnan U. ile avukatlarÄ± katÄ±ldÄ±. SanÄ±k Adnan U., "Annemin bir reklam ÅŸirketi var. O billboard ÅŸirkete ait. Kendisi videoyu orada yayÄ±nlayarak bana sÃ¼rpriz yapmak istemiÅŸ. Benim de haberim yoktu" dedi.Â

"ÅžÄ°KAYETÃ‡Ä°YÄ°M"

ÅžikayetÃ§i Ãœmit Erdim ise, "Adnan U. ile ortak arkadaÅŸÄ±mÄ±z olmasÄ± sebebiyle tanÄ±ÅŸtÄ±k. Yeni bir kafe aÃ§tÄ±ÄŸÄ± iÃ§in hayÄ±rlÄ± olsun ziyaretine gittik. Kendisine destek olmak amacÄ±yla sosyal medya hesaplarÄ±nda yayÄ±nlanmasÄ± iÃ§in bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ Ã§ektik. Ancak bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler Kayseri HavalimanÄ± giriÅŸindeki dev bir billboardda benden onay alÄ±nmadan kullanÄ±lmÄ±ÅŸ. Benden bunun iÃ§in izin istenmedi. Bu benim esnafa destek vermek amacÄ±yla Ã§ektiÄŸim ilk gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ deÄŸil. Ancak bÃ¶yle bir durumla ilk kez karÅŸÄ±laÅŸtÄ±m. SanÄ±ktan ÅŸikayetÃ§iyim" dedi.

DuruÅŸma tanÄ±klarÄ±n dinlenmesi iÃ§in ertelendi. DuruÅŸma Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nda basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n sorularÄ± yanÄ±tlayan Ãœmit Erdim, "Dava dÃ¶rt yÄ±ldÄ±r devam ediyor. Daha da devam edecek" dedi.Â

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