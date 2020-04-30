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HaberlerMagazin Haberleri Ümit Erdim kızını paylaştı: İftardan sonra yemelik
30.04.2020 - 11:04 |

Ümit Erdim kızını paylaştı: İftardan sonra yemelik

Seda Erdim ile mutlu bir evliliği olan oyuncu Ümit Erdim, kızı Ses'in piyano çaldığı anları takipçilerinin beğenisine sundu.

Geçtiğimiz yıl kızları Ses'e kavuşan Seda - Ümit Erdim çiftinin mutlu evlilikleri devam ediyor. Son olarak Ümit Erdim, kızı Ses'in piyano çaldığı anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Erdim'in "İftardan sonra tatlı niyetine" notunu düştüğü paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni ve "Maşallah" yorumu aldı.

Ümit Erdim kızını paylaştı: İftardan sonra yemelikSeda Erdim ile mutlu bir evliliği olan oyuncu Ümit Erdim, kızı Ses'in piyano çaldığı anları takipçilerinin beğenisine sundu.
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Cadde Yazarları

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