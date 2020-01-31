Ümit Erdim'den eşine romantik doğum günü kutlaması

2015 yılında aşk yaşamaya başlayan Ümit Erdim ile Seda Çınar, yaklaşık 2 yıl önce dünyaevine girdi. Geçtiğimiz yıl da kızları Ses'i kucağına alan çiftin, mutlu evlilikleri devam ediyor.

Sosyal medya hesaplarını da oldukça aktif kullanan ikiliden Ümit Erdim, eşinin yeni yaşını kutladı. Seda Erdim ile düğün günü çekilen fotoğrafını yayınlayan oyuncu, paylaşımına şu notu düştü:

'ALLAH'IN BANA LÜTFUSUN EŞİM'

Canımın parçası, ömrümün geri kalanı, güzel kızımın güzel annesi, mutluluğum, huzurum, evim, işim, aşım, gönlüm... Allah'ın bana lütfu... İyi ki doğdun. Sağlıkla, nice güzel yıllara inşallah.

Erdim'in paylaşımı çok sayıda beğeni alırken, fotoğrafta eşini kalbinin üzerine etiketlemesi ise dikkatlerden kaçmadı.