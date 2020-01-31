ÜNLÜ AKINI

Nesrin Cavadzade, Yiğit Kirazcı, Aytaç Şaşmaz ve Elif Doğan’ın başrolünü paylaştığı ‘Aşk Tesadüfleri Sever 2’ filminin galasına, ünlü isimler akın etti. Geceye eşi Emre Yetkin’le katılan Burcu Biricik, “Bu sene yiyorum ve içiyorum. Diyet ve spor yok. Hem hayatla hem oyunculukla ilgili yeni şeyler öğreniyorum” şeklinde konuştu. Begüm Kütük, “Yönetmen Sorak’la karşılaştık. Kendisi ‘Birincisinden daha güzel oldu’ dedi. Harika bir iş çıkarmışlar” açıklamasını yaptı. Gülben Ergen de, “Aşk adına olan her şey benim için değerli. Çok beğenmiştim ilk filmi... Tüm ekibi seviyorum” dedi. Filme ilham veren hikayenin gerçek kahramanlarından Gülçin Sınar Kiropoulos ise gecenin sürpriz konuğu oldu.



