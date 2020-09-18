Ünlü Blogger Tuana Yücel Sonbahar Moda Trendlerini Açıkladı

Pandemi döenminde evlerimizde geçirdiğimiz süreç sebebiyle rahatlığa alıştığımızı ifade eden Tuana Yücel, “Rahatlığı ön plana alırken, şıklıktan da taviz vermeyeceğiz. Konfor baştan çıkarıcı bir şıklıkla buluşacak. Kovboy botları ve deri detaylar her sonbahar olduğu gibi geçiş mevsiminin de olmazsa olmazları arasında olacak”

Püsküller ve Saçaklar

Sonbaharda hareketli detayların enerjimizi yükselteceğine işaret eden Tuana Yücel, “Pandemi sebebiyle durgun bir ilkbahar - yaz dönemi geçirdik. Sonbaharda bunu aşmak için püskül ve saçakların enerjik dokunuşlarından faydalanacağız. Gömlek, ceket ve botların kollarında kendini gösterecek püsküller, çanta gibi aksesuarlarımıza da hareket katacak.” ifadelerini kullandı.

Yüksek Taban Lastik Botlar

Geçtiğimiz sezonun postal trendinin bu sonbahar hantal düz lastik botlara dönüştüğünü söyleyen Tuana Yücel, “Hailey Baldwin’in kırmızı tabanlı lastik botlarını yazın ortasında giydiğini gördüğümüz gün bu botların trend olacağı aşikardı. Sonbaharın en kurtarıcı parçalarından postallara alternatif bu botlardan mutlaka bir çift edinmekte fayda var.” dedi.

Balon Kollar

Omuz ve kollarda genişlemenin cesur siluetler yarattığını ifade eden Tuana Yücel, “Organze ve fırfırlı modelleriyle balon kollar duruşunuza hem sevimli hem cüretkar bir hava katacak.” diye konuştu.