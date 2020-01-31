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31.01.2020 - 14:03 |

Ünlü çift Emre Aydın-Eda Köksal bu evde yaşıyor!

Şarkıcı Emre Aydın, 2016 yılında iç mimar Eda Köksal ile nikah masasına oturmuştu. Çift, Ömerli'deki lüks villalarının kapılarını Kanal D'de yayınlanan '2. Sayfa' programına açtı.

Ünlü çift Emre Aydın-Eda Köksal bu evde yaşıyor!

Eda Köksal-Eme Aydın'ın Ömerli'deki villasının dekorasyonu Köksal'a ait. Çift, evde kedileri Necla ve Mikrop ile birlikte yaşıyor.

Köksal, evin tasarımıyla ilgili, "Milyon tane konsept var. Onlardan biri olabilirdi, ama bizim evimizde biraz daha maskülen bir hava var. Bu durum Emre'nin etkisi. Evde çok kokoş şeyler yok" dedi.

Emre Aydın ile tanışmasına da bu evin vesile olduğunu belirten Köksal, "Emre stüdyo daireden büyük bir eve geçmiş, arkadaşım 'böyle bir iş var, almak ister misin?' dedi. Biz o vesileyle tanıştık" şeklinde konuştu.

Evin bahçesinde devasa bir de yüzme havuzu var. Ancak ünlü çift, yoğun çalıştıkları için havuzun keyfini çıkaramamaktan dert yanıyor.

Ünlü çift Emre Aydın-Eda Köksal bu evde yaşıyor

Ünlü çift Emre Aydın-Eda Köksal bu evde yaşıyor

Ünlü çift Emre Aydın-Eda Köksal bu evde yaşıyor

 

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