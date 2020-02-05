Ünlü eserler İstanbul’da

Fikret Mualla, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Mustafa Pilevneli, Gaye Özen ile J. Dolidze gibi dünyaca ünlü sanatçıların, klasik, modern, çağdaş ve minyatür eserlerinin yer aldığı sergi, Sapphire Residence’ta sanatseverlerle buluştu. Neslihan Kozanoğlu ev sahipliğinde, önceki gün yapılan açılış davetine, iş, cemiyet ve sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı. Elde edilecek gelirin, Çocuk Gelişimi ve Özel Eğitimci Ayşe Şahin’in özel gereksinimli çocuklara yönelik tasarlamış olduğu, ücretsiz özel eğitim verecek kurumun inşasına harcanacağı sergi, 15 Şubat’a kadar açık olacak.