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27.08.2020 - 06:45 |

Ünlü influencer Ece Tuncel’in hedefi İtalya

Çocukluğundan beri modaya olan ilgisini profesyonelliğe taşıyan Ece Tuncel, yaptığı tasarımlar ile dikkat çekiyor. Ünlü markalara tasarımlar yapan İstanbullu Tuncel’in hayali ise tasarımlarını İtalya’da yapmak.

Ünlü influencer Ece Tuncel’in hedefi İtalya
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İstanbul’da eğitim hayatını bitirdikten moda hayatına İstanbul’da devam eden,önce Demsa ve Koton gibi ünlü markalarda çalışan Ece Tuncel kendi tasarımlarını yapmak için kolları sıvadı.

Yurtdışında da iki yıl eğitim aldıktan sonra ülkesine geri gelen Tuncel, kendi tasarımlarını yapmaya başladı. Hızlı bir yükseliş ile ünlü markaların dikkatini çeken Tuncel, evlendikten sonra kendini iyice işine verdiğini belirterek, “Eşim zaten benim en büyük destekçim. Yaptığım tasarımlarda genelde özgürlüğü seçiyorum. Ve tabi renk benim için çok önemli. Yurt dışında genelde Jacquemus, Bottega Veneta, Balenciaga, Chanel, zara gibi en sevdiği markaları takip ediyorum. Türkiye’de ise SAgaza Couture ve Maeve gibi markaların ön planda görüyorum. En iyi tasarımlar için çalışmaya devam edip bir gün kendimi İtalya’da birçok ünlü marka için tasarım yaparken bulmak istiyorum” dedi.

26 Ağustos 2020 Magazin Haberleri Bülteni26 Ağustos 2020 Magazin Haberleri Bülteni
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