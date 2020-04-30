Ünlü isimlerle canlı canlı

Pervin Ersoy’un Türkiye’nin bilinmeyen yönlerinin tanımak ve tanıtmak amacıyla geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği ‘Her Şehri Ünlüsüyle Geziyoruz’ projesi, dünyayı saran koronavirüs sebebiyle artık evlere gidiyor. Şehirler ve ünlüleri, her pazartesi Rotahane’nin Instagram sayfasından saat 16.00’da canlı yayınlanacak.