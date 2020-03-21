MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Ünlü oyuncu Levent Ünsal hayatını kaybetti
21.03.2020 - 20:05 |

Ünlü oyuncu Levent Ünsal hayatını kaybetti

Sinema oyuncusu, dublaj ve seslendirme sanatçısı Levent Ünsal geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Ünsal 55 yaşındaydı...

Ünlü oyuncu Levent Ünsal hayatını kaybetti

Acı haberin ardından Levent Ünsal'ın dostları sosyal medya hesaplarında baş sağlığı mesajları yayınladılar...

Selen Öztürk

Ahh Levent... çok üzüldüm... Çok erken... Oyuncu , seslendirme sanatçısı dostum Levent Ünsal ‘ı kaybetmişiz... Ailesine sonsuz sabır diliyorum .. nurlar içinde uyu Disappointed face #leventünsal

Ceyhun Yılmaz

“Kardeş...
Sende patavat eksiği var” derdi bana.
Ustamız , radyodaki müdürümüz ağabeyimiz Mekteb-i Sultani ve Ortaoyuncuların kaliteli öğrencisi-eğiticisi...
Ruhun Şad Olsun
Levent Ünsal

Güçlü Mete

Canım ağabeyim Levent Ünsal’ı kaybettik. Hala inanamıyorum. Nur içinde, huzurla yat. Seni ve sesini Kafa Radyo’da yaşatmaya devam edeceğiz. Sana bir yemek sözüm vardı be abi...

Özgür Özgülgün

Ahhh canım abim... Güzel abim Levent Ünsal! Güle güle uğurlar olsun...

Derya Uluğ tuvalet kağıdı sektirdi!Şarkıcı Derya Uluğ, sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile dikkat çekti. Uluğ, tuvalet kağıdını top gibi sektirdiği anları takipçilerinin beğenisine sundu.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Editörün seçtikleri

Editörün seçtikleri

Pankart açtılar

Pankart açtılar

Ev konseri verecek

Ev konseri verecek

Yürüyüşten vazgeçmiyorlar

Yürüyüşten vazgeçmiyorlar

Sıradaki Haber