Ünlü ressamlar İstanbul’da

Dünyaca ünlü ressamların; klasik, modern, çağdaş ve minyatür eserleri, 1 Şubat’ta Sapphire Residence’ta sanatseverlerle buluşacak. Neslihan Kozanoğlu ev sahipliğindeki sergide; Fikret Mualla, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Mustafa Pilevneli, Gaye Özen ve J. Dolidze gibi sanatçıların, 100’e yakın çalışması yer alacak. Sergiden elde edilecek gelir; Çocuk Gelişimi ve Özel Eğitimci Ayşe Şahin’in özel gereksinimli çocuklara yönelik tasarladığı, ücretsiz özel

eğitim verecek eğitim kurumunun inşa edilmesi için harcanacak.