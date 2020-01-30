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30.01.2020 - 07:50 |

Ünlü ressamlar İstanbul’da

Dünyaca ünlü ressamların; klasik, modern, çağdaş ve minyatür eserleri, 1 Şubat’ta Sapphire Residence’ta sanatseverlerle buluşacak.

Ünlü ressamlar İstanbul’da

Dünyaca ünlü ressamların; klasik, modern, çağdaş ve minyatür eserleri, 1 Şubat’ta Sapphire Residence’ta sanatseverlerle buluşacak. Neslihan Kozanoğlu ev sahipliğindeki sergide; Fikret Mualla, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Mustafa Pilevneli, Gaye Özen ve J. Dolidze gibi sanatçıların, 100’e yakın çalışması yer alacak. Sergiden elde edilecek gelir; Çocuk Gelişimi ve Özel Eğitimci Ayşe Şahin’in özel gereksinimli çocuklara yönelik tasarladığı, ücretsiz özel
eğitim verecek eğitim kurumunun inşa edilmesi için harcanacak.

30 Ocak 2020 Magazin Haberleri Bülteni30 Ocak 2020 Magazin Haberleri Bülteni
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