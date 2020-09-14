Ünlü tenoru ağırladılar

Türkiye’nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış ile eşi Beyhan Bağış, dünyaca ünlü tenor Andrea Bocelli ve ailesini Türkiye Cumhuriyeti rezidansında keyifli bir akşam yemeğinde ağırladı. Türk mutfağının lezzetlerini tadan Bocelli ve ailesi, Türkiye’ye olan sevgilerini ve hayranlarıyla buluşma heyecanlarını dile getirdi. Tenor, pandemi sürecinden sonra Türkiye’de konser verebilmeyi ümit ettiğinin de altını çizdi.