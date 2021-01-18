Ünlü yapımcı Phil Spector koronavirüse yenildi

2003 yılında ABD'li oyuncu Lana Clarkson'ı öldürmekten 2009 yılında suçlu bulunan Phil Spector, 19 yıl hapse mahkûm edilmişti. Spector'un kaldığı hapishanede Kovid-19'a yakalandığı ve yaklaşık dört hafta önce hastaneye kaldırılarak özel bir hücre odada tedavi gördüğü ifade edildi.

Tedaviye olumlu cevap veren ünlü yapımcının, tekrar cezaevine geri getirildiği ancak nefes almakta güçlük çekmesi sonrası yeniden hastaneye kaldırıldığı ve cumartesi günü yaşamını yitirdiği belirtildi.