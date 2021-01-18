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18.01.2021 - 15:01 |

Ünlü yapımcı Phil Spector koronavirüse yenildi

Albüm yapımcısı ve söz yazarı Phil Spector (81), cinayet suçu nedeniyle hapis cezasını çektiği sırada, koronavirüse yakalanarak hayatını kaybetti.

Ünlü yapımcı Phil Spector koronavirüse yenildi
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2003 yılında ABD'li oyuncu Lana Clarkson'ı öldürmekten 2009 yılında suçlu bulunan Phil Spector, 19 yıl hapse mahkûm edilmişti. Spector'un kaldığı hapishanede Kovid-19'a yakalandığı ve yaklaşık dört hafta önce hastaneye kaldırılarak özel bir hücre odada tedavi gördüğü ifade edildi.

Tedaviye olumlu cevap veren ünlü yapımcının, tekrar cezaevine geri getirildiği ancak nefes almakta güçlük çekmesi sonrası yeniden hastaneye kaldırıldığı ve cumartesi günü yaşamını yitirdiği belirtildi.

Magazin Haberleri Bülteni (18 Oak 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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