MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Ünlülerden destek
15.10.2020 - 07:00 |

Ünlülerden destek

Aslıhan Gürbüz, Barış Falay, Can Bonomo, Doğa Rutkay Kamal, Engin Hepileri, Müge Boz ve Öykü Karayel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kızılay Beykoz (Avrasya) Şubesi iş birliğiyle hayata geçirilen Cif’n ‘Temizken Güzel’ projesine destek oldu.

Ünlülerden destek
ABONE OL

Aslıhan Gürbüz, Barış Falay, Can Bonomo, Doğa Rutkay Kamal, Engin Hepileri, Müge Boz ve Öykü Karayel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kızılay Beykoz (Avrasya) Şubesi iş birliğiyle hayata geçirilen Cif’n ‘Temizken Güzel’ projesine destek oldu. Ünlü isimler etkinliğin manifesto filminde rol alarak, şehirlerin güzelliği için çalışmaya söz verdi.

Magazin Haberleri Bülteni (14 Ekim 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Emina Jahovic: Her kadını temsil ediyor

Emina Jahovic: Her kadını temsil ediyor

Önce Nurgül yapmış!

Önce Nurgül yapmış!

Erkeklere takıkmış

Erkeklere takıkmış

Bahçede kutlama

Bahçede kutlama

Sıradaki Haber