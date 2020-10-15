Ünlülerden destek

Aslıhan Gürbüz, Barış Falay, Can Bonomo, Doğa Rutkay Kamal, Engin Hepileri, Müge Boz ve Öykü Karayel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kızılay Beykoz (Avrasya) Şubesi iş birliğiyle hayata geçirilen Cif’n ‘Temizken Güzel’ projesine destek oldu. Ünlü isimler etkinliğin manifesto filminde rol alarak, şehirlerin güzelliği için çalışmaya söz verdi.