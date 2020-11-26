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26.11.2020 - 07:00 |

Ünlülerden iklim çağrısı

Farah Zeynep Abdullah, Kenan Doğulu, Nil Karaibrahimgil, Pınar Sabancı, Sedef Avcı, Sertab Erener ile Yasemin Özilhan gibi isimler, ‘İklim Biziz, Değişeceğiz’ kampanyasına destek oldu.

Ünlülerden iklim çağrısı
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Farah Zeynep Abdullah, Kenan Doğulu, Nil Karaibrahimgil, Pınar Sabancı, Sedef Avcı, Sertab Erener ile Yasemin Özilhan gibi isimler, ‘İklim Biziz, Değişeceğiz’ kampanyasına destek oldu. Ünlü isimler, ‘Ve 1,5 Derece!’ diyerek, küresel sıcaklık artışının 1.5 derecede tutulması için herkesi söz vermeye çağırdı.

KADES, MasterChef'te izleyicilere anlatıldıTV8'de yayınlanan 'MasterChef Türkiye 2020' yarışmasında, İçişleri Bakanlığı'nın uygulaması olan KADES’in önemi anlatılarak, “Kadına şiddete hep birlikte dur diyelim” çağrısında bulunuldu.
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