Uraz Kaygılaroğlu kızına anlattığı masalın sonunu değiştirdi

Verdiği kilolar sonrasında ekranın jönleri arasına giren ve yer aldığı projelerle adından söz ettiren oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, sosyal medyada da sık sık gündem oluyor.

Uraz Kaygılaroğlu sosyal medyada örnek bir baba olarak gösteriliyor. Kızı Ada’nın üzerine titreyen ve setten fırsat buldukça soluğu kızının yanında alan Kaygılaroğlu onunla ilgili paylaşımlarıyla da beğeni topluyor. Kimi zaman birlikte keyifli vakit geçirirken çekilmiş bir fotoğraflarını paylaşan Kaygılaroğlu kimi zaman da onunla ilgili bir anısını paylaşıyor.

SONUNU DEĞİŞTİRDİ

Başarılı oyuncu son paylaşımında kızına masal okurken yaptığı bir revizeden bahsetti. Masalın sonunda prens ve prensesin evlendikleri kısmı kendince değiştiren Kaygılaroğlu bu hareketini şu sözlerle aktardı: "Az evvel kızı yatırırken 'Uyuyan Güzel’i anlatıyordum. Finaldeki ‘prensle evlenmişler’i birbirlerini tanımak için zaman tanımışlar, yemeğe falan gitmişler, ‘prens iyi davranıyor mu’ diye bir süre Uyuyan Güzel beklemek istemiş diye revize ettim.”

"İNSAN EVLADISIN"

Uraz Kaygılaroğlu’nun 'Uyuyan Güzel' masalı üzerinde yaptığı değişiklik oyuncu Bülent Şakrak’tan büyük alkış aldı. Sefirin Kızı dizisinde Kahraman Boz karakterine hayat veren Bülent Şakrak rol arkadaşının gönderisini paylaşarak, “Çünkü insan evladısın” notunu düştü.