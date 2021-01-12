Uraz Kaygılaroğlu'nun son paylaşımı kafa karıştırdı!

Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun özel hayatında flaş bir gelişme yaşandı. Kaygılaroğlu, yanındaki kişiyle samimi bir pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Snob Magazin'in iddiasına göre Uraz Kaygılaroğlu, menajer Önem Günal'ın ekibinde yer alan genç basın danışmanı ve oyuncu menajeri Gamze Okutucu ile aşk yaşıyor.

OYUNCU MENAJERİ

Gamze Okutucu, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünden mezun olduktan sonra İspanya'da öğrenim hayatına devam etti, film festivallerinde sponsorluk ve etkinlik organizasyonu alanlarında çalıştı. Ardından freelance sanatçı menajerliği ve etkinlik organizasyonları yapan Okutucu, 2017 yılından itibaren Önem Günal Menajerlik ajansı bünyesinde Reklam ve Basın Danışmanlığı yanı sıra oyuncu menajerliği yapıyor.

2019 YILINDA BOŞANDI

Uraz Kaygılaroğlu, 2019 yılında Melis İşiten'den boşanmıştı. Kaygılarığlu, eski eşiyle kızları Ada için sık sık bir araya geliyor.