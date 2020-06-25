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25.06.2020 - 07:00 |

‘Ürettiklerimle mutluyum’

Gülben Ergen, 3 Temmuz Cuma akşamı Günay Restaurant Bodrum’da sahne alacağı için Şeyda Coşkun’la sıkı bir diyete başladı.

‘Ürettiklerimle mutluyum’
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Gülben Ergen, 3 Temmuz Cuma akşamı Günay Restaurant Bodrum’da sahne alacağı için Şeyda Coşkun’la sıkı bir diyete başladı. Mayoyla Lara Sayılgan’a poz veren şarkıcı, “Yıllarım bana çok güzellikler kattı. Yaşanmışlıklarımı, istikrarlı ve kararlı olmayı seviyorum... Şu anki hayatımın bana verdiği olgunluk ve ürettiklerimle çok mutluyum” dedi.

Murat Dalkılıç'tan sevgilisi Hande Erçel'e masaj!Şarkıcı Murat Dalkılıç yaptığı jestlerle sevgilisi Hande Erçel'e olan aşkını her fırsatta gösteriyor. Son olarak dizi setine ziyarette bulunan şarkıcı, sevgilisi Hande Erçel'e makyaj yapılırken o da masaj yaptı.
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Cadde Yazarları

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