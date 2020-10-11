Urfalı Hikmet Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına damga vurdu! 250 bin TL’lik soru...

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına Şanlıurfa'dan Hikmet katıldı. Başarılı yarışmacı 250 bin TL'lik soruya kadar yükseldi. 8 çocuklu bir ailenin çocuğu olan 22 yaşındaki Hikmet Karakurt sosyal medyanın en çok konuştuğu konu haline geldi.





Hikmet Karakurt, 125 bin lira değerindeki ''1 dakikada ve 30 saniyede en fazla beton blok kırma rekorlarına da sahip olan Ali Bahçetepe tek seferde en fazla beton blok kırma rekorunu 2015'te kaç beton blok kırarak elde etmiştir?'' sorusuna doğru yanıt verdi.









250 bin TL'lik soruyu açtıran Karakurt, gelecek hafta 250 bin TL'lik soruya cevap verirse milyoner olması için 1 sorusu kalacak.







