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08.08.2020 - 15:23 |

Ursula Corbero'nun üstsüz pozlarına beğeni yağdı

Oyuncu Ursula Corbero, sosyal medya hesabından üstsüz pozunu paylaştı. Oyuncunun pozu kısa sürede 3 buçuk milyondan fazla beğeni aldı.

Ursula Corbero'nun üstsüz pozlarına beğeni yağdı
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Güzelliğiyle kendine hayran bırakan Ursula Corbero, 20 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından peş peşe üstsüz pozlarını paylaştı.

Ünlü isimlerin ateş emojisi koyarak hayranlıklarını gösterdiği oyuncuya takipçilerinden beğeni yağdı. Oyuncunun üstsüz pozları kısa sürede 3.732 milyon beğeniye ulaştı.

Ursula Corberonun üstsüz pozlarına beğeni yağdı

8 Ağustos 2020 Magazin Haberleri Bülteni8 Ağustos 2020 Magazin Haberleri Bülteni
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Cadde Yazarları

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