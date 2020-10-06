Usta oyuncu Meral Çetinkaya, 'Çukur' dizisinden ayrıldı

'Çukur' dizisinin son bölümünde; Efsun, Arık ile plan hazırlayarak Yamaç'ı tuzağa çekmek isteyen babaannesi Makbule'nin oyununu bozdu. Önce Arık'ın adamlarını etkisiz hale getiren Efsun daha sonra ise babaannesiyle karşı karşıya geldi. Makbule'nin "Ben bu utanca izin vermem. Torunum babasının katilinden hamile. Ben buna izin vermem. Ne o çocuğun dünyaya gelmesine, ne de babasının nefes almasına" sözlerinin ardından Efsun babaannesini öldürdü.

O anlara şahit olan Yamaç ise gözyaşlarına boğulan Efsun'a yardım etmeye çalıştı. Dizide, 'Makbule' karakterini canlandıran usta oyuncu Meral Çetinkaya ise Çukur'a 98. bölümde veda etmiş oldu.

'Çukur'un sosyal medya hesabından ise Makbule'ye veda paylaşımı yapıldı. Paylaşımda "Sevenlerin arasına girmeseydin iyiydi. Elveda Makbule" denildi.