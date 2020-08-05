Üstün Asutay kimdir, neden öldü? Üstün Asutay kaç yaşındaydı, hangi filmlerde oynadı?

Ünlü tiyatro oyuncusu Üstün Asutay, 82 yaşında yaşamını yitirdi. Asutay'ın çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi. Peki Üstün Asutay kimdir? İşte detaylar...

ÜSTÜN ASUTAY KİMDİR?

Üstün Asutay 1938 yılında İstanbul'da doğdu. Üstün Asutay, ilk derslerini Bakırköy Halkevi'nde Münir Özkul ve Kenan Pars'tan aldı. Türk Ticaret Bankası Çocuk Tiyatrosu ve Ali Baba Çocuk Tiyatrosu`nda, çeşitli topluluklarda uzun yıllar çok sayıda oyunda çeşitli roller oynadı. 1993 yılında Ergun Köknar, Tarık Akan ve Cem Karaca ile birlikte Bakırköylü Sanatçılar Derneği (BASAD)'ın kurucu üyeleri arasında yer alarak başkanı oldu. Ölümüne kadar BASAD'ın Onursal Başkanlığını yürütmüştür. Kamera karşısına da geçerek sinema ve dizi filmlerde görev yaptı. Mert Asutay'ın babasıdır.

ÜSTÜN ASUTAY'IN YER ALDIĞI YAPIMLAR

Oyunbozan - 2000

Şemsi Paşa Pasajı - 2000

Kızım Osman - 1998 (TV dizisi)

Evdekiler - 1995

Son Fasıl - 1993

Bizim Mahalle - 1993 (TV dizisi) - Nizamettin

Üç Aşağı Beş Yukarı - 1992

İmdat İle Zarife - 1991

Vatandaş Ahmet Efendi - 1991

Arabesk - 1988

Selamsız Bandosu - 1987

Uzaylı Zekiye - 1987

Kuruntu Ailesi - 1986

Oduncunun Çocukları - 1966

Güldürme Beni - 1986