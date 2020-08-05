Üstün Asutay kimdir, neden öldü? Üstün Asutay kaç yaşındaydı, hangi filmlerde oynadı?
Ünlü oyuncu Üstün Asutay yaşamını yitirdi. 82 yaşında hayatını kaybeden Asutay'ın yaşamı araştırılan konular arasında bulunuyor. İşte Üstün Asutay'ın yaşamı ile ilgili ayrıntılar...
Ünlü tiyatro oyuncusu Üstün Asutay, 82 yaşında yaşamını yitirdi. Asutay'ın çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi. Peki Üstün Asutay kimdir? İşte detaylar...
ÜSTÜN ASUTAY KİMDİR?
Üstün Asutay 1938 yılında İstanbul'da doğdu. Üstün Asutay, ilk derslerini Bakırköy Halkevi'nde Münir Özkul ve Kenan Pars'tan aldı. Türk Ticaret Bankası Çocuk Tiyatrosu ve Ali Baba Çocuk Tiyatrosu`nda, çeşitli topluluklarda uzun yıllar çok sayıda oyunda çeşitli roller oynadı. 1993 yılında Ergun Köknar, Tarık Akan ve Cem Karaca ile birlikte Bakırköylü Sanatçılar Derneği (BASAD)'ın kurucu üyeleri arasında yer alarak başkanı oldu. Ölümüne kadar BASAD'ın Onursal Başkanlığını yürütmüştür. Kamera karşısına da geçerek sinema ve dizi filmlerde görev yaptı. Mert Asutay'ın babasıdır.
ÜSTÜN ASUTAY'IN YER ALDIĞI YAPIMLAR
Oyunbozan - 2000
Şemsi Paşa Pasajı - 2000
Kızım Osman - 1998 (TV dizisi)
Evdekiler - 1995
Son Fasıl - 1993
Bizim Mahalle - 1993 (TV dizisi) - Nizamettin
Üç Aşağı Beş Yukarı - 1992
İmdat İle Zarife - 1991
Vatandaş Ahmet Efendi - 1991
Arabesk - 1988
Selamsız Bandosu - 1987
Uzaylı Zekiye - 1987
Kuruntu Ailesi - 1986
Oduncunun Çocukları - 1966
Güldürme Beni - 1986