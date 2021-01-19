Uyanış Büyük Selçuklu 18. bölüm fragmanı yayımlandı! Uyanış Büyük Selçuklu 17. bölüm izle...

TRT1'in sevilen yapımlarından Uyanış Büyük Selçuklu dizisinden beklenen 18. yeni bölüm ön izlemesi de geldi. Son bölümde heyecan doruktaydı ve Hasan Sabbah'n gerçek kimliği ortaya çıkmıştır. Sevilen dizinin oyuncu kadrosu her geçen gün de genişlemeyi sürdürüyor. Uyanış Büyük Selçuklu son bölümde neler oldu?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Faysal, hakikatte Batıni davasını Şelemzar’a hâkim kılmak; görünürde İlteber ile akrabalık bağı kurup Şelemzar’daki ticari faaliyetlerine meşruiyet kazandırmak ve Selçuklu’nun üzerine uyguladığı baskıdan kurtulabilmek için Turna ile evlenmek istemişti. Sahip olduğu maddi güçle de İlteber’i bu evliliğe ikna etmeyi başarmıştı. Faysal ile evliliğin eşiğine gelmiş olan Turna ne yapacaktır? İlteber’i bu evlilikten vazgeçirtecek olan sebep ne olacaktır?

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜM FULL İZLE...

Diğer taraftan yakın dostu Eynar’ı öldüren Sencer’den intikam almak için harekete geçen Markus, intikamı için Başulu’yu ağır yaralamıştı. Başulu, aldığı ağır yaradan ötürü kıyısına kadar geldiği ölümden kurtulabilecek midir? Sarayın içinde Batınilere bağlı tehlikeli bir casus olduğunu anlayan ve en çok da Hasan Sabbah’tan şüphelen Nizamülmülk, Batınilerin mukaddes bildiği Sırlar Kitabı’nı kullanarak bir tuzak kurmuştu. Bu tuzak neticesinde Hasan Sabbah’ı yakalamış ve onun gerçek kimliğini açığa çıkarmayı başarmıştı.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 18. BÖLÜM ÖN İZLEMESİ