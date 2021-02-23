Uyanış Büyük Selçuklu 22. bölüm izle! Uyanış Büyük Selçuklu 23. yeni bölüm fragmanı...

Melikşah, Tapar yaralanmadan önce ona attığı tokadın vicdan azabıyla oğlunun iyileşmesini bekler. Markus'tan intikam için özenle hazırlanmış planını devreye sokar. Kılıçarslan'ı serbest bırakacağını bildirir. Markus, Melikşah2ın serbest bıraktığı Kılıçarslan'ı öldürmek için askerleri ile birlikte tuzak kurmuştur ancak hiçbir şey beklediği gibi olmaz. İşte, Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm ön izleme...

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tekiş‘in saraya gelmesiyle başlayan gizli veliaht meselesi; sarayda en çok yıllardır gönlü ana hasretiyle yanan Tapar’ın ilgisini çekmişti. Tapar bunun üzerine Başulu’nun mezarını açtırmak için bir askerini görevlendirmişti. Tapar’ın askeri Başulu’nun mezarını açamadan engellenmişti. Bu hadise Nizamülmülk tarafından Melikşah’a söylenmiş, Melikşah ile Tapar bu konu üzerinden tartışmışlar ve Melikşah, Tapar’a tokat atarak ordu pazarı imalathanesinden ayrılmıştı. Tüm bunlar yaşanırken Tapar’ın Başulu’nun mezarını açtırmaya kalkması ve bu yüzden Melikşah ile tartışmasını haber alacak olan Terken; baba ile oğulun arasını açmaya bile muktedir olan bu tehlikeli sırrı öğrenmek için harekete geçecek midir? Melikşah’ın ordu pazarından ayrıldığı haberini alan Markus oraya bir baskın düzenlemişti. Markus’un baskını neticesinde ağır yaralanan Tapar ölecek midir? Oğluyla son konuşması çok sert geçen ve ona tokat atan Melikşah’ın içi vicdan azabıyla dolacaktır. Kalbini intikam ateşi bürüyen Melikşah, Markus’tan intikamını alabilecek midir? Öte yandan sarayda saçtığı fitne tohumları neticesinde birçok elim hadisenin olmasına sebep olan Tekiş, Melikşah tarafından saraydan kovulacaktır. Otağını Isfahan yakınlarına kuran Tekiş‘in amacı Melikşah’ı tahttan indirmektir. Bu nihai hedefine ulaşmak için hangi kirli yolları deneyecektir? Melikşah ile Tekiş‘i birbirine düşürüp Selçuklu’yu zayıflatmak isteyen İzakyos, bu emeline ulaşabilecek midir?

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 23. BÖLÜM ÖN İZLEME

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 22. BÖLÜM İZLE