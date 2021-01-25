Uyanış Büyük Selçuklu Başulu Hatun kimdir, öldü mü? Başulu Hatun rolünü oynayan Pınar Töre kimdir, nereli?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Başulu rolü ile dikkatleri üzerine çeken Pınar Töre hayatı son günlerin en çok araştırılanları arasında. Aynı zamanda Sultan Sencer'in annesi olan Başulu, dizinin kilit karakterlerinden biriydi. Peki, Başulu Hatun tarihte kimdir, nasıl öldü?
Başulu Hatun, Sultan Sencer'in annesi ve Melikşah'ın da eşi olarak Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde dikkatleri üzerine çekmişti. Oyuncuları ve konusuyla TRT1 ekranlarında fenomen haline gelen Uyanış Büyük Selçuklu dizisi başrolünde Buğra Gürsoy, Hatice Şendil, Gürkan Uygun ve Ekin Koç gibi isimler yer alıyor. Peki, Başulu rolünü oynayan Pınar Töre kaç yağında, dizileri neler?
PINAR TÖRE KİMDİR?
Töre 1979 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Oyunculuk bölümünden mezun olmuştur. Bizim Hikaye, Elimi Bırakma ve Uyanış: Büyük Selçuklu dizilerinde başarılı performansıyla adından söz ettirdi.
Pınar Töre 1.60 cm boyunda ve 51 kilodur.
DİZİLERİ
2020 – Uyanış Büyük Selçuklu
2019 – Elimi Bırakma
2017 – Bizim Hikaye
2016 – Anne