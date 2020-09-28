Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi hangi ilde, nerede çekiliyor?

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi bu akşam TRT 1 ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Gerek hikayesi gerekse kostümleri ve savaş sahneleri ile adından çok fazla söz ettirmeye hazırlanan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin 1. bölümünü bu akşam izleyecek olan seyirciler Uyanış Büyük Selçuklu dizisi nerede, hangi ilde çekiliyor sorusuna yanıt arıyor. Peki Uyanış Büyük Selçuklu dizisi hangi il sınırları içerisinde çekiliyor?

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin çekimleri 13 aylık hazırlık sürecinin ardından başladı. İstanbul Beykoz ve Riva'da bulunan ormanlık alana kurulan filmin çekimleri bu bölgede gerçekleştirilecek. Daha önce Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizilerinin çekildiği yer olan Beykoz, Riva bölgesi ormanlık alanları ve Beykoz Kundura Fabrikası gibi dizi çekimi için uygun koşulların yer aldığı alanda gerçekleştiriliyor