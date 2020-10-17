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17.10.2020 - 08:53 |

'Uyanış: Büyük Selçuklu' setinde kılıç kazası!

'Uyanış: Büyük Selçuklu' dizisinde 'Ahmet Sencer' karakterine hayat veren oyuncu Ekin Koç'un parmağı kılıç darbesiyle kırıldı. Koç, hastaneye kaldırıldı.

'Uyanış: Büyük Selçuklu' setinde kılıç kazası!
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TRT 1 ekranlarında yayınlanan 'Uyanış: Büyük Selçuklu' dizisinde set kazası yaşandı. Dizide Ahmet Sencer karakterine hayat veren Ekin Koç, bir dövüş sahnesinde parmağına kılıç darbesi aldı.

Oyuncu, set ekibi tarafından hemen hastaneye kaldırıldı. Kontroller sonrası parmağında kırık ve doku zedelenmesi olduğu tespit edilen Koç’un sahneleri iki gün boyunca ertelendi. Dinlendikten sonra sete geri dönecek olan oyuncunun, aksiyon sahnelerinde ağrı yaşaması durumunda yerine dublör kullanılabileceği belirtildi.

Magazin Haberleri Bülteni (16 Ekim 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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