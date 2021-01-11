Uyanış Büyük Selçuklu Zübeyde Hatun tarihte kimdir? Sezin Akbaşoğulları kaç yaşında, nereli?
Sezin Akbaşoğulları, Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Zübeyde Hatun karakteri ile izleyiciler karşısına çıkıyor. Terken Hatun yerine baş hatun olarak görevlendirilen Zübeyde Hatun karakterini canlandıran Sezin Akbaşoğulları kimdir?
Zübeyde Hatun, Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde yeni baş hatun olarak dikkatleri çekiyor. Sezin Akbaşoğulları Zübeyde Hatun rolü ile Uyanış Büyük Selçuklu izleyicilerinin beğenisini topluyor. Sezin Akbaşoğulları aslen nereli, dizileri nedir? İşte, Zübeyde Hatun karakteri hakkında detaylar...
ZÜBEYDE HATUN TARİHTE KİMDİR?
Babası Çağrı Bey'in oğlu Emir Yakuti'dir. Sultan Melikşah ile evlenen Zübeyde Hatun, kocası Melikşah üzerinde etkiliydi.1081 yılında Berkyaruk'u dünyaya getirdi. Oğlu Berkyaruk Selçuklu Sultanı olunca bir süre sonra kayınbiraderi Tacüddevle Tutuş isyan etti. Berkyaruk'un isyanı bastırıp amcasını öldürmesi üzerine annesini yanına getirmek istedi ancak veziri Müeyyidülmülk buna karşı çıktı.
Zübeyde Hatun, Müeyyidülmülk'ün karşı çıktığını öğrenince bu durum neticesinde Müeyyidülmülk azledilerek yerine kardeşi Fahrülmülk vezirliğe getirildi. Vezirlikten azledilen Müeyyidülmülk'ün teşvikiyle isyan edip sultanlığını ilan eden Muhammed Tapar Müeyyidülmülk'ü vezirliğe getirdi. Muhammed Tapar, Rey şehrine geldiğinde Zübeyde Hatun'da oradaydı. Müeyyidülmülk Zübeyde Hatun'u önce hapsetti ardından da öldürttü.
SEZİN AKBAŞOĞULLARI KİMDİR?
Akbaşoğulları, 22 Nisan 1981 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Oyunculuk yaşamına lise tiyatro ekibiyle oynadıkları Yine Başladılar Şarkılarına adlı oyunla başladı. Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu. İlk çıkışını Beyaz Gelincik dizisindeki Ceren Aslanbaş karakteri ile yakalamıştır. Selim Demirdelen'in yönetmenliğini yaptığı Kavşak filmiyle 17. Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülünü Nergis Öztürk ile paylaştı.
DİZİLERİ
2000-2003 Bizim Evin Halleri
2000-2003 Bizim Evin Halleri
2005 Beyaz Gelincik
2005 Eylül
2007 Sır Gibi
2008 Derdest
2009 Ah Kalbim
2010 Küstüm Çiçeği
2011 Sen De Gitme
2012-2013 Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi
2014 Ah Neriman
2015 Racon Ailem İçin
2015 Hatırla Gönül
2016 Cesur ve Güzel
2017 Fi
2018 Babamın Günahları
2018 Ağlama Anne
2020 Kırmızı Oda