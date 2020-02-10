'Üzerimdeki kürk gerçek, 25 sene önce almıştım'

Ayşen Gürler ile öğlen saatlerinde geldiği AVM’de Bostancı konseri öncesi sahne kostümü için alışveriş yapan Muazzez Ersoy, "İmaj değişikliğiyle çıkacağım Bostancı konserimize. Her şey gayet yolunda, güzel gidiyor. Üzerimdeki kürk gerçek, yaklaşık 25 sene önce almıştım. Temiz baktım hala kullanıyorum. Şimdi böyle kürklere para vermiyorum tabii. O zamanlarda aldık diye kullanıyoruz" dedi.