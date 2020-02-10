MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri 'Üzerimdeki kürk gerçek, 25 sene önce almıştım'
10.02.2020 - 17:09 |

'Üzerimdeki kürk gerçek, 25 sene önce almıştım'

Şarkıcı Muazzez Ersoy, önceki gün 'Kuruluş Osman' dizisinde 'Helen' karakterine hayat veren Ayşen Gürler ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.

'Üzerimdeki kürk gerçek, 25 sene önce almıştım'

Ayşen Gürler ile öğlen saatlerinde geldiği AVM’de Bostancı konseri öncesi sahne kostümü için alışveriş yapan Muazzez Ersoy, "İmaj değişikliğiyle çıkacağım Bostancı konserimize. Her şey gayet yolunda, güzel gidiyor. Üzerimdeki kürk gerçek, yaklaşık 25 sene önce almıştım. Temiz baktım hala kullanıyorum. Şimdi böyle kürklere para vermiyorum tabii. O zamanlarda aldık diye kullanıyoruz" dedi.

Üzerimdeki kürk gerçek, 25 sene önce almıştım

10 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteni10 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteni
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sinan Akçıl: Ziynet Sali'ye teklifte bulunmadım

Sinan Akçıl: Ziynet Sali'ye teklifte bulunmadım

Suzan Kardeş konserinde evlilik teklifi

Suzan Kardeş konserinde evlilik teklifi

Begüm Öner-Ceyhun Fersoy'dan tiyatroda büyük başarı

Begüm Öner-Ceyhun Fersoy'dan tiyatroda büyük başarı

Sürpriz ikili: Tarık Sezer-Hakan Altun

Sürpriz ikili: Tarık Sezer-Hakan Altun

Sıradaki Haber