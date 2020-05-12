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12.05.2020 - 14:00 |

Val Kilmer'dan yıllar sonra 'Batman' açıklaması

ABD'li oyuncu Val Kilmer, yıllar önce 'Batman Forever'da canlandırdığı 'Batman' karakterine neden bir daha hayat vermediğini açıkladı.

Val Kilmer'dan yıllar sonra 'Batman' açıklaması
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New York Times'a açıklama yapan Val Kilmer, neden bir filmin ardından 'Batman' rolünü bıraktığını anlattı.

'Batman Forever' filminin yönetmeni Joel Schumacher, 2017 yılında verdiği röportajda, Val Kilmer'ın Batman devam filmi yerine 'Doctor Moreau' filmiyle ilgilendiğini söylemişti. İddialara göre; 60 yaşındaki oyuncu, son dakikada 'Bruce Wayne' karakterini bırakmıştı.

Val Kilmer ise yıllar sonra verdiği yanıtta, Batman'i kimin canlandırdığının bir önemi olmadığını belirterek, “Bu nedenle 5-6 Batman'e sahip olmamız çok kolay oldu. Bu Batman ile alakalı değil. Herkes kendi kurtuluşunu bulmalı. Nasıl bir ahlakla yaşayacaksınız? Bu süreçte kendimi kötü hissettiğim kısım, başka birini incitmek oldu” ifadelerini kullanmıştı.

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Cadde Yazarları

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