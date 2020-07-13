Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu konusu nedir? İşte filmin oyuncu kadrosu

Bilim Kurgu, Aksiyon, Macera türündeki Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu filmi 2017'de vizyona girdi. Başrollerinde Clive Owen, Cara Delevingne, Ethan Hawke, Dane DeHaan ve Rihanna'nın olduğu "Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu" filmi bu akşam 20:00'de Kanal D'de...



VALERIAN VE BİN GEZEGEN KONUSU NEDİR?



Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu konusu 28. Yüzyıl'da, bin gezegenden gelmiş bütün ırklar, koskoca bir metropole dönüşmüş devasa Alpha şehrinde huzur ve barış içinde yaşamaktadır. Bu hayatın oluşabilmesi için bütün ırklar kendi bilgi ve yeteneklerini diğerleriyle paylaşmıştır. Ancak Alpha'nın refah ve güvenliği, bilinmeyen bir kuvvetin yoğun tehdidi altına girmiştir. Bu gücü yok etmek ve barış ortamını koruyabilmek için özel ajanlar Valerian (Dane DeHaan) ve yardımcısı Laureline (Cara Delevingne) tüm ırkların son umudu olacaktır. İkilinin 10 saatten az zamanı vardır.

VALERIAN VE BİN GEZEGEN KONUSU OYUNCULARI



Clive Owen, Cara Delevingne, Ethan Hawke, Dane DeHaan, Rihanna