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HaberlerMagazin Haberleri Vedat Milor ilk kez paylaştı!
13.10.2020 - 12:46 |

Vedat Milor ilk kez paylaştı!

Ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor, kızı Ceylan Handan ile çekildiği bir fotoğrafını ilk kez sosyal medya hesabından paylaştı.

Vedat Milor ilk kez paylaştı!
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Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan, zaman zaman paylaşımlarıyla gündem olan Vedat Milor, kızıyla verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu.

Vedat Milor ile Linda Susan Milor çiftinin 18 yaşındaki kızları Ceylan Handan ortaya çıktı. Milor, baba-kız pozunu sosyal medya hesabından "Biraz geç olsa, kızım Ceylan Handan ile..." notuyla yayınladı.

Vedat Milor ilk kez paylaştı

Magazin Haberleri Bülteni (13 Ekim 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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