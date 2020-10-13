Vedat Milor ilk kez paylaştı!

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan, zaman zaman paylaşımlarıyla gündem olan Vedat Milor, kızıyla verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu.

Vedat Milor ile Linda Susan Milor çiftinin 18 yaşındaki kızları Ceylan Handan ortaya çıktı. Milor, baba-kız pozunu sosyal medya hesabından "Biraz geç olsa, kızım Ceylan Handan ile..." notuyla yayınladı.