Vedat Muriqi'in neşesi yerinde

İstanbul'daki son günlerini yakın dostları ile birlikte geçiren Vedat Muriqi'in keyfi bir hayli yerindeydi.

Vedat Muriqi ve Serdar Aziz, bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Ardından Meydan katında bulunan bir restoranda yemek yiyip sohbet eden ikiliye, futbolseverler yoğun ilgi gösterdi.