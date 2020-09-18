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HaberlerMagazin Haberleri Vedat Muriqi'in neşesi yerinde
18.09.2020 - 11:51 |

Vedat Muriqi'in neşesi yerinde

Fenerbahçe'den İtalyan ekibi Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi, önceki gün yakın arkadaşı Serdar Aziz ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

Vedat Muriqi'in neşesi yerinde
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İstanbul'daki son günlerini yakın dostları ile birlikte geçiren Vedat Muriqi'in keyfi bir hayli yerindeydi.

Vedat Muriqi ve Serdar Aziz, bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Ardından Meydan katında bulunan bir restoranda yemek yiyip sohbet eden ikiliye, futbolseverler yoğun ilgi gösterdi.

Magazin Haberleri Bülteni (18 Eylül 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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