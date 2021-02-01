‘Radyo Makinası’ adlı programıyla geçmiş yıllarda radyo programcılığı yapan DJ İrfan Aslanhan, nam-ı diğer ‘Velet Dada’ Radyo D’de... Aslanhan, şubat ayı itibariyle hafta içi her gün 16.00-18.00 saatleri arasında dünyadan ilginç haberleri, gündem konularını kendine has eğlenceli sunumuyla,

canlı telefon bağlantıları ve sosyal medya katılımlarıyla birlikte interaktif olarak dinleyicilerine aktaracak.