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01.02.2021 - 07:00 |

Velet Dada Radyo D’de!

‘Radyo Makinası’ adlı programıyla geçmiş yıllarda radyo programcılığı yapan DJ İrfan Aslanhan, nam-ı diğer ‘Velet Dada’ Radyo D’de...

Velet Dada Radyo D’de!
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‘Radyo Makinası’ adlı programıyla geçmiş yıllarda radyo programcılığı yapan DJ İrfan Aslanhan, nam-ı diğer ‘Velet Dada’ Radyo D’de... Aslanhan, şubat ayı itibariyle hafta içi her gün 16.00-18.00 saatleri arasında dünyadan ilginç haberleri, gündem konularını kendine has eğlenceli sunumuyla,
canlı telefon bağlantıları ve sosyal medya katılımlarıyla birlikte interaktif olarak dinleyicilerine aktaracak.

31 Ocak 2021 Magazin Haberleri Bülteni31 Ocak 2021 Magazin Haberleri Bülteni
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